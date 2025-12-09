Ландо Норрис: «Понимал, что Цунода может попытаться удержать меня. Это уже входило в мой сценарий»

Мне удалось довольно быстро его пройти. Было немного близко — весьма близко. Думать об этом — безумие, ведь как только начинаешь об этом думать, тут же осознаешь, что если бы он подобрался на пять сантиметров ближе — то все было бы кончено", — рассказал Норрис.