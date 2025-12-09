Ландо Норрис: «Понимал, что Цунода может попытаться удержать меня. Это уже входило в мой сценарий»

По ходу заезда Норрис оказался позади Цуноды после первого пит-стопа. Японец несколько раз сместился на прямой при защите позиции и вытеснил Ландо за белую линию. За многочисленные смещения Цунода получил 5-секундный штраф.
"Мы заранее понимали, что Цунода может попробовать пойти на такой шаг — попытаться удержать меня, усложнив мне жизнь, как это было в случае с [Серхио] Пересом и Льюисом [Хэмилтоном] несколько сезонов назад. Так что это уже входило в наш сценарий.
Мне удалось довольно быстро его пройти. Было немного близко — весьма близко. Думать об этом — безумие, ведь как только начинаешь об этом думать, тут же осознаешь, что если бы он подобрался на пять сантиметров ближе — то все было бы кончено", — рассказал Норрис.
Финал «Ф-1» — без чуда. Леклер не спас Ферстаппена, Цунода провалил оборону от Норриса.