Норрису вручили чемпионский кубок «Ф-1»

Нового чемпиона «Формулы-1» наградили на традиционной церемонии вручения призов ФИА, которая прошла в Ташкенте.
Кубки также вручили чемпиону мира по ралли-кроссу Йохану Кристофферссону, по ралли Себастьяну Ожье, чемпиону «Формулы E» Оливеру Роулэнду и «Формулы-2» Леонардо Форнароли и победителям соревнований по картингу. Свои призы получили призеры серий и победители в командных зачетах, в том числе исполнительный директор «Макларена» Зак Браун и руководитель Андреа Стелла за Кубок конструкторов в «Ф-1».
Фото: соцсети ФИА.