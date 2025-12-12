Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норрису вручили чемпионский кубок «Ф-1»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис получил трофей после завоевания титула.

Нового чемпиона «Формулы-1» наградили на традиционной церемонии вручения призов ФИА, которая прошла в Ташкенте.

Кубки также вручили чемпиону мира по ралли-кроссу Йохану Кристофферссону, по ралли Себастьяну Ожье, чемпиону «Формулы E» Оливеру Роулэнду и «Формулы-2» Леонардо Форнароли и победителям соревнований по картингу. Свои призы получили призеры серий и победители в командных зачетах, в том числе исполнительный директор «Макларена» Зак Браун и руководитель Андреа Стелла за Кубок конструкторов в «Ф-1».

Ландо Норрис — 35-й чемпион «Ф-1»! Детали большой победы.

Глубокое знакомство с новым чемпионом «Ф-1» — Ландо Норрисом. Богатая семья, «блинчик с клубникой» и все шаги к успеху.

Фото: соцсети ФИА.