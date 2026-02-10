Фелипе Масса: «Возможно, Аджар и правда может получить шанс в “Ред Булл”

Масса считает, что переход на новый технический регламент увеличивает шансы Аджара не повторить судьбу предыдущих напарников Ферстаппена и закрепиться в команде.
"Думаю, Аджар впечатлил всех тем, как провел прошлый сезон. Он фантастическим образом провел тот год, многому научившись и продемонстрировав отличные выступления во многих гонках.
И сейчас он получает потрясающую возможность, оказываясь в большой команде, «Ред Булл», где давление определенно будет чувствоваться очень сильно. Хотя бы потому, что выступать рядом с ним будет Макс Ферстаппен.
Но я думаю, что Аджару нужно занять голову стремлением учиться и развиваться, чтобы выйти на тот уровень, на котором он сам надеется однажды оказаться.
И я полагаю, что переход Аджара в «Ред Булл», возможно, состоялся в подходящий момент — из-за нового регламента и того, что в «Ф-1» все изменилось и теперь гонщикам нужно несколько иначе управлять болидами.
Так что, возможно, это будет уже не та команда «Ред Булл», что и в последние годы, где никому из напарников Ферстаппена не удавалось управлять такой же машиной столь же хорошо, как Максу. И сейчас, возможно, Аджар и правда может получить шанс", — рассказал Масса.
