Лиам Лоусон: «Болид “Ф-1”-2026 не похож ни на какую другую машину, которую я пилотировал»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон, ранее выступавший в младших «формулах», ДТМ и «Супер-Формуле», описал ощущения от «Формулы-1» 2026 года.

«Болид не похож ни на какую другую машину, которую я пилотировал. Совершенно новый. Совсем другой стиль пилотажа, абсолютно новый опыт. Нет общего практически ни с чем», — заявил новозеландец.

Лоусон, чьим напарником будет новичок Арвид Линдблад, отреагировал на предположение о том, что переход из «Формулы-2» в этом сезоне окажется легче:

«Это всегда что-то совершенно другое. “Формула-1” всегда была невероятно быстрой и в любом случае практически не имела ничего общего с “Ф-2”.

Разрыв между «Ф-2» и «Ф-1» всегда был слишком большим. Не сказал бы, что он меньше в этом году. «Формула-1» чуть медленнее, но пилотаж все равно совсем другой. Может, общего стало даже меньше".

«Управлять намного веселее!» Болиды новой «Ф-1» «перепрошили» мозги пилотам.

