Марк Хьюз: «Ред Булл» должен будет продать «Рейсинг Буллз» в ближайшие 3 года — иронично, если Хорнеру"

«Есть и другая интригующая возможность. Грядет новый регламент — думаю, через три года — согласно которому один владелец не сможет иметь две команды. А это означает, что в этот период “Ред Булл” должен будет продать “Рейсинг Буллз”.
Так что другая возможность существует. Продаст ли «Ред Булл» Кристиану — будет иронично, не так ли, если это случится.
Если не продавать эту команду, то, предполагаю, можно продать главную. Но такого я не могу представить", — сообщил Хьюз Motor Sport Magazine.
Хорнер ведет переговоры о покупке доли «Альпин», подтвердил Бриаторе.
Хорнера в попытке приобретения акций «Альпин» поддерживают MSP Sports Capital — бывшие инвесторы «Макларена» (Sky News).