Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майк Крак: «Астон Мартин» не на уровне соперников, но у машины есть потенциал"

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак признал, что команда существенно уступает конкурентам.

Источник: Спортс"

"У нас новый болид, новая техника, новый партнер — или новые партнеры — и все это нужно интегрировать. Предстоит большая работа, и [на тестах] нам пришлось принять, что мы не на уровне соперников.

Но, считаю, у машины есть потенциал, и нужно работать над тем, чтобы его раскрыть", — отметил специалист.

Фернандо Алонсо о проблемах «Астон Мартин»: «В первой гонке 2023-го “Макларен” отстал на круг — а позже выиграл гонку».

Autosport относит «Альпин», «Хаас» и «Уильямс» к лидерам средней группы, «Астон Мартин» и «Кадиллак» — к аутсайдерам «Ф-1».