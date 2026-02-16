Майк Крак: «Астон Мартин» не на уровне соперников, но у машины есть потенциал"

"У нас новый болид, новая техника, новый партнер — или новые партнеры — и все это нужно интегрировать. Предстоит большая работа, и [на тестах] нам пришлось принять, что мы не на уровне соперников.
Но, считаю, у машины есть потенциал, и нужно работать над тем, чтобы его раскрыть", — отметил специалист.
Фернандо Алонсо о проблемах «Астон Мартин»: «В первой гонке 2023-го “Макларен” отстал на круг — а позже выиграл гонку».
Autosport относит «Альпин», «Хаас» и «Уильямс» к лидерам средней группы, «Астон Мартин» и «Кадиллак» — к аутсайдерам «Ф-1».