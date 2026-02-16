Босс «Формулы E» о приглашении Ферстаппена на тесты: «Макс никогда не испытывал такого раньше — на ускорениях уж точно»

Думаю, ему бы очень понравился такой стиль пилотажа — который полностью ему подходит. Единственное, чего я не могу пообещать Максу, это что болид будет звучать как трактор. Такого не будет. По звуку мы всегда больше напоминали истребитель или космический корабль, а не трактор. Но если говорить о чистом, животном ощущении скорости, мы предоставим ему то, чего он, пожалуй, никогда не испытывал раньше — на ускорениях уж точно", — заявил менеджер.