NASCAR. Реддик выиграл «500 миль Дайтоны» после завала на последнем круге

Тайлер Реддик стал победителем первой гонки сезона-2026 NASCAR Cup — «500 миль Дайтоны».

Пилот команды «23XI Рейсинг», совладельцем которой является легенда НБА Майкл Джордан, ни разу не лидировал вплоть до последних метров дистанции. За круг до финиша пелотон возглавлял Карсон Хосевар, затем на первую позицию вышел Чейз Эллиот, который стал участником массового завала.

Второе место занял Рикки Стенхаус-младший, третьим стал Джоуи Логано, финишировавший задом.

Палоу — 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье — 4-й, Норрис — 6-й, Кубица — 8-й, Хэмилтон — 47-й.

