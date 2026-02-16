NASCAR. Реддик выиграл «500 миль Дайтоны» после завала на последнем круге

Пилот команды «23XI Рейсинг», совладельцем которой является легенда НБА Майкл Джордан, ни разу не лидировал вплоть до последних метров дистанции. За круг до финиша пелотон возглавлял Карсон Хосевар, затем на первую позицию вышел Чейз Эллиот, который стал участником массового завала.
Второе место занял Рикки Стенхаус-младший, третьим стал Джоуи Логано, финишировавший задом.
Палоу — 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье — 4-й, Норрис — 6-й, Кубица — 8-й, Хэмилтон — 47-й.
Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.Читать дальше