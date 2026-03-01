Ричмонд
Журналист Слэйтер: «Тяжело так быстро найти замену для ближневосточных гонок. “Ф-1” надеется на деэскалацию»

Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер поделился информацией о возможных вариантах для «Формулы-1» на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Гран-при Бахрейна намечен на 12 апреля, Гран-при Саудовской Аравии — на 19 апреля.

«Я спрашивал у людей из “Формулы-1”, и мне ответили, что следят за ситуацией, но не будут принимать импульсивные решения — есть еще четыре-пять недель. Возможно, ситуация улучшится, будет прекращение огня, деэскалация или что-то в таком духе.

Власти в этом регионе уже демонстрировали, что способны адаптироваться и проявлять гибкость в плане календаря. Но непросто понять, куда поставить эти гонки. Есть трехнедельный перерыв в мае, есть августовский перерыв, но на Ближнем Востоке в это время очень жарко.

Потенциально есть слот в районе гонки в Сингапуре (11 октября — Спортс«“). Проблема в том, что уже есть серии из двух и трех гонок, и вряд ли “Формула-1” согласится на проведение четырех этапов подряд, поскольку это настоящая головная боль с точки зрения логистики.

Я бы сказал, что Бахрейн, пожалуй, способен проявить гибкость, ведь автодром принимает не так много других серий.

Считаю, будет тяжело так быстро найти замену и провести другую гонку в эти сроки. Наверное, это неосуществимо — провести этап в Турции или где-то еще вместо одного из этих Гран-при. Кроме того, потенциально это может привести к тому, что гонок станет больше 24, а такого не случится. Скорее речь пойдет о переносах, но будем следить.

«Формула-1» надеется на деэскалацию в регионе, которая позволит провести эти два этапа", — сообщил репортер.

«Ф-1» отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке: «Серия пристально следит за ситуацией».

Алексей Попов: «Надеюсь, к апрелю на Ближнем Востоке затихнет. Сейчас все выглядит так, будто гонок там не будет».