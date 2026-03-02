Титульный спонсор приносит «Ред Булл» 110 млн долларов в год, «Феррари» и «Макларен» в топ-3 по сделкам (RN365)

Как утверждают источники портала, «Ред Булл» получает 110 миллионов долларов в год по новому соглашению с Oracle. Сделка с HP приносит «Феррари» 100 миллионов, «Макларен» и «Мерседес» зарабатывают благодаря своим партнерам 90 и 80 миллионов, соответственно.
Самые крупные сделки с титульными спонсорами в «Ф-1» в 2026 году (RacingNews365).
1. «Ред Булл» (Oracle) — 110 миллионов долларов в год.
2. «Феррари» (HP) — 100.
3. «Макларен» (Mastercard) — 90.
4. «Мерседес» (Petronas) — 80.
5−6. «Ауди» (Revolut) — 75.
5−6. «Астон Мартин» (Aramco) — 75.
