Энтони Дэвидсон: «Пиастри не посыпался в 2025-м — все решили нюансы»

Австралиец лидировал в чемпионате, но в итоге проиграл своему напарнику Ландо Норрису и пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
"Не думаю, что он развалился. Просто Макс и Ландо разогнались и выжимали больше из болида. Им было нечего терять, и я не считаю, что Оскар посыпался. Просто какие-то вещи сложились не в его пользу.
Он вполне мог сохранить набранный ход. Он вполне мог не заблокировать колеса в Баку и не влететь в стену. Если бы он избежал этого, то стал бы чемпионом мира — очков бы хватило.
Все решили нюансы, как в 2021 году, в борьбе между Максом и Льюисом [Хэмилтоном]. Небольшие факторы накапливаются, и для нас это выглядит как нечто большое и драматичное.
Но не думаю, что ему вообще нужно менять подход. Если бы прошлый сезон переиграли заново, он вполне мог бы выиграть, делая абсолютно то же самое. Пара небольших корректировок — и исход был бы совершенно другим", — заявил Дэвидсон.
Джонни Херберт: «Главным фаворитом сезона считаю Расселла. Затем Ферстаппен и Пиастри».
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад».