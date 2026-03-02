Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтони Дэвидсон: «Пиастри не посыпался в 2025-м — все решили нюансы»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон проанализировал ошибки гонщика «Макларена» Оскара Пиастри, которые не позволили ему выиграть титул в прошлом сезоне.

Австралиец лидировал в чемпионате, но в итоге проиграл своему напарнику Ландо Норрису и пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

"Не думаю, что он развалился. Просто Макс и Ландо разогнались и выжимали больше из болида. Им было нечего терять, и я не считаю, что Оскар посыпался. Просто какие-то вещи сложились не в его пользу.

Он вполне мог сохранить набранный ход. Он вполне мог не заблокировать колеса в Баку и не влететь в стену. Если бы он избежал этого, то стал бы чемпионом мира — очков бы хватило.

Все решили нюансы, как в 2021 году, в борьбе между Максом и Льюисом [Хэмилтоном]. Небольшие факторы накапливаются, и для нас это выглядит как нечто большое и драматичное.

Но не думаю, что ему вообще нужно менять подход. Если бы прошлый сезон переиграли заново, он вполне мог бы выиграть, делая абсолютно то же самое. Пара небольших корректировок — и исход был бы совершенно другим", — заявил Дэвидсон.

Джонни Херберт: «Главным фаворитом сезона считаю Расселла. Затем Ферстаппен и Пиастри».

Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад».