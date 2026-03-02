Хуан-Пабло Монтойя: «Феррари» нужно прекратить увольнять людей и забыть о политике"

Мы ведь говорим о гоночной команде. Посмотрите на «Макларен» или «Мерседес». Там все надежно. Они выигрывают вместе и проигрывают тоже вместе. У них сплоченные команды, никто никого не обвиняет. Но итальянцы настолько вспыльчивы и подвержены влиянию прессы, что как только что-то происходит, они требуют подать им голову виновного на блюдечке", — рассказал Монтойя.