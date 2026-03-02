Хуан-Пабло Монтойя: «Феррари» нужно прекратить увольнять людей и забыть о политике"

В частности, Монтойю спросили о том, может ли Фредерик Вассер быть уволен с поста руководителя команды, если «Феррари» неудачно выступит в этом году.
«Вопрос в том, что если это не сработает и “Феррари” проведет не лучший сезон — сколь велика в этом будет вина Вассера?
Мне кажется, в этом заключается самая большая проблема «Феррари» — каждый раз, когда у них что-то не получается, они избавляются от руководителя. Но у вас должна быть возможность что-то построить — «Феррари» нужно избавиться от этой боязни ошибки, убрать человека с таким менталитетом.
Вам нужно строить, а не разрушать. И у вас либо есть достаточно квалифицированные инженеры, способные построить быструю машину, либо нет. И если нет — вам нужно понять, что вы должны сделать, чтобы нанять лучших специалистов и построить команду.
Нельзя просто заявить: «Наша машина — дерьмо, ты уволен, мы наймем кого-нибудь другого». Потому что если в команду придет новый парень, а вашим инженерам он не понравится, то в итоге уйдут они. «Феррари» нужно прекратить увольнять людей и забыть о политике.
Мы ведь говорим о гоночной команде. Посмотрите на «Макларен» или «Мерседес». Там все надежно. Они выигрывают вместе и проигрывают тоже вместе. У них сплоченные команды, никто никого не обвиняет. Но итальянцы настолько вспыльчивы и подвержены влиянию прессы, что как только что-то происходит, они требуют подать им голову виновного на блюдечке", — рассказал Монтойя.
