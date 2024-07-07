11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экипаж Сотникова из «КАМАЗа» выиграл третий этап ралли «Шелковый путь»

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 июл — РИА Новости. Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем третьего этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Источник: РИА "Новости"

Экипаж преодолел дистанцию 132,4 км спецучастка по маршруту Барнаул — Горно-Алтайск за 1 час 28 минут 58 секунд. Второе место занял Богдан Каримов из «КАМАЗ-мастер» (отставание 1.29), третьим стал белорусский экипаж Алексея Вишневского из команды МАЗ (+4.50).

Четвертый этап «Шелкового пути» протяженностью 164 км пройдет по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач.

Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии. Маршрут гонки соединит российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а затем пройдет через монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.

РИА Новости является генеральным информационным партнером ралли.

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