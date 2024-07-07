Экипаж Сотникова из «КАМАЗа» выиграл третий этап ралли «Шелковый путь»

Экипаж преодолел дистанцию 132,4 км спецучастка по маршруту Барнаул — Горно-Алтайск за 1 час 28 минут 58 секунд. Второе место занял Богдан Каримов из «КАМАЗ-мастер» (отставание 1.29), третьим стал белорусский экипаж Алексея Вишневского из команды МАЗ (+4.50).

Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии. Маршрут гонки соединит российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а затем пройдет через монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.