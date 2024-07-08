12:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-мастер» выиграл четвертый этап «Шелкового пути»

КОШ‑АГАЧ (Республика Алтай), 8 июл — РИА Новости. Российский экипаж «КАМАЗ‑мастер» Дмитрия Сотникова стал победителем четвертого этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-мастер» выиграл четвертый этап «Шелкового пути» | Источник: Спорт РИА Новости

Сотников преодолел спецучасток длиной 164 км по маршруту Горно‑Алтайск — Кош‑Агач за 1 час 37 минут 43 секунды. Второе место занял Богдан Каримов («КАМАЗ‑мастер»; отставание 1.01), третье — Андрей Каргинов («КАМАЗ‑мастер»; +1.45).

Пятый этап, спецучасток которого составит 295 км, пройдет во вторник по маршруту Кош-Агач — Ховд (Монголия).

Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии. Маршрут гонки соединит российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а затем пройдет через монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.

РИА Новости является генеральным информационным партнером ралли.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Мой первый опыт!' Жених Трусовой – впервые о свадьбе и работе с Плющенко
Тайная любовь: пикантные подробности скандала в фигурном катании
'Где? В Караганде!' Самоделкина — о смене гражданства, Плющенко и Трусовой
Трусова честно рассказала о жизни без соревнований
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь