Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-мастер» выиграл четвертый этап «Шелкового пути»

Пятый этап, спецучасток которого составит 295 км, пройдет во вторник по маршруту Кош-Агач — Ховд (Монголия).

Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии. Маршрут гонки соединит российские города Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а затем пройдет через монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.