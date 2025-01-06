Фавориты «Дакара» посыпались уже на второй день! У Сайнса переворот, Лёб отстал

После относительно спокойного первого этапа в субботу участников ждала первая часть второго этапа — так называемого «48 Хроно». По сути, это модернизированная версия марафонского этапа: участники вечером первого дня не имеют права на помощь от механиков, но теперь они могут быть отделены и от партнёров по команде, если на 17:00 по местному (совпадающему с московским) времени они окажутся не на той же части маршрута, что и их коллеги.