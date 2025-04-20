Слетела и вернулась на место. На чемпионате Петербурга по дрифту шина выдала нечто

Такого в автоспорте не видели давно. О произошедшем в воскресенье, 20 апреля, журналисту Фонтанки рассказали организаторы чемпионата.
Чемпионат проходил на гоночной трассе автодром Санкт-Петербург. Пилот «счастливой» машины — Артем Перепелица.
«Это первый раз вообще в дрифте такое. Было раньше, что колеса целиком откручивались. А здесь покрышка соскочила с диска и вернулась на место. Такого не было раньше», — поделились организаторы.
Они подчеркнули, что шина смогла вернуться на место, так как машина не снизила скорость после потери покрышки.
«Пилот не снизил скорость. Машина сравнялась со скоростью покрышки. Она подскочила на какой-то кочке и вернулась на место. Случай один на миллион», — добавили в LET'S DRIFT.