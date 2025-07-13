Экипаж Вязовича выиграл второй этап ралли-марафона «Шелковый путь»

Этап длиной 256,2 км со спецучастком 52,31 км прошел по маршруту Иркутск — Байкальск. Экипаж Вязовича преодолел дистанцию за 34 минуты 5 секунд. В зачете внедорожников в классе T1 победу одержал Андрей Рудской из G-Force (35.44). В классе T2 первое время показал Мердан Тойлыев из Nissan (48.25). В классе T3 первой стала Анастасия Нифонтова из Can-Am (34.22). Алексей Зверев на RM стал первым в зачете квадроциклов (42.06).