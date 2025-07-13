Экипаж Вязовича выиграл второй этап ралли-марафона «Шелковый путь»

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто» стал победителем второго этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
Этап длиной 256,2 км со спецучастком 52,31 км прошел по маршруту Иркутск — Байкальск. Экипаж Вязовича преодолел дистанцию за 34 минуты 5 секунд. В зачете внедорожников в классе T1 победу одержал Андрей Рудской из G-Force (35.44). В классе T2 первое время показал Мердан Тойлыев из Nissan (48.25). В классе T3 первой стала Анастасия Нифонтова из Can-Am (34.22). Алексей Зверев на RM стал первым в зачете квадроциклов (42.06).
Третий этап ралли, длина спецучастка которого составляет 205,11 км, пройдет 14 июля по маршруту Байкальск — Улан-Удэ.
Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории Российской Федерации и Монголии. Ралли стартует 12 июля в Иркутске и финиширует 22 июля в Горно-Алтайске. Гонка будет состоять из 11 этапов и пройдет от берегов озера Байкал через Байкальск, Улан-Удэ, Улан-Батор, Баянхонгор, Алтай, Ховд и Кош-Агач до Горно-Алтайска.