Экипаж Вязовича выиграл восьмой этап ралли-марафона «Шелковый путь»

Этап со спецучастком 338,97 км прошел в Монголии в окрестностях Алтая. Экипаж Вязовича преодолел дистанцию за 4 часа 41 минуту 24 секунды. Вторым стал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением пятикратного и действующего победителя ралли Дмитрия Сотникова (отставание — 3 минуты 8 секунд), третьим финишировал экипаж этой же команды, которым управляет Эдуард Николаев (+3.58).