Экипаж Вязовича выиграл восьмой этап ралли-марафона «Шелковый путь»

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто» стал победителем восьмого этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
Этап со спецучастком 338,97 км прошел в Монголии в окрестностях Алтая. Экипаж Вязовича преодолел дистанцию за 4 часа 41 минуту 24 секунды. Вторым стал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением пятикратного и действующего победителя ралли Дмитрия Сотникова (отставание — 3 минуты 8 секунд), третьим финишировал экипаж этой же команды, которым управляет Эдуард Николаев (+3.58).
Экипаж Вязовича вновь вышел на первую строчку в общем зачете грузовиков (общее время — 17.59,27). На второй строчке располагаются представители «КАМАЗ-Мастер» во главе с Эдуардом Николаевым (+5.11). На третьем месте — экипаж «КАМАЗ-Мастер», которым управляет Антон Шибалов (+10.02).
В классе мотовездеходов Т3 первыми финишировали Роман Русинов и Дмитрий Павлов (Can-Am, 5.48,23), вторыми — Дмитрий Черкесов и Владимир Простаков (Can-Am, +3.06), третьими — Алексей Черкесов и Артем Шевелев (Can-Am, +13.24), лидирующие в общем зачете.
Среди внедорожников в классе Т1 победу на шестом участке подряд одержали лидеры зачета Павел Андреев и Глеб Мокеев из Toyota (8.07,26), далее финишировали Алексей Игнатов и Евгений Павлов («ГАЗель», +10.19), следом за ними — Андрей Рудской и Дмитрий Карпов (G-Force, +1.51,09).
Девятый этап ралли, длина спецучастка которого составит 276,26 км, пройдет в Монголии 20 июля по маршруту Алтай — Ховд.
Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории России и Монголии. Ралли стартовало 12 июля в Иркутске и финиширует 22 июля в Горно-Алтайске.