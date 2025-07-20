Экипаж Николаева из «КАМАЗ-Мастер» вышел в лидеры «Шелкового пути»

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российский экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» вышел в лидеры ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков после девятого этапа.
Спецучасток протяженностью 276,26 км прошел по маршруту Алтай — Ховд. Победу одержал экипаж «КАМАЗ-мастер» Богдана Каримова, который преодолел дистанцию за 2 часа 57 минут 21 минуту. Вторым стал Алмаз Ахмедов из «КАМАЗ-мастер» (отставание — 49 секунд). Николаев показал третье время (+1.32). Экипаж лидера зачета грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь» белоруса Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто» попал в аварию во время прохождения девятого этапа и сошел с ралли-марафона.
Экипаж Николаева вышел на первую строчку в общем зачете грузовиков (21:03.31). На второй строчке располагаются представители «КАМАЗ-Мастер» во главе с Антоном Шибаловым (+5.21). На третьем месте — экипаж Ахмедова (+36.53).
В классе мотовездеходов Т3 первыми финишировали Роман Русинов и Дмитрий Павлов (Can-Am, 3:21.50), вторыми — Дмитрий Черкесов и Владимир Простаков (Can-Am, +1.57), которые теперь возглавляют общий зачет, третьими — Алексей Черкесов и Артем Шевелев (Can-Am, +16.15).
Среди внедорожников в классе Т1 победу одержали лидеры зачета Павел Андреев и Глеб Мокеев из Toyota (3:37.38), далее финишировали Андрей Рудской и Дмитрий Карпов (G-Force, +23.01), следом за ними — Алексей Игнатов и Евгений Павлов («ГАЗель», +41.26).
Десятый этап ралли, длина спецучастка которого составит 257,14 км, пройдет в Монголии 21 июля по маршруту Ховд — Кош-Агач.
Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории России и Монголии. Ралли стартовало 12 июля в Иркутске и финиширует 22 июля в Горно-Алтайске.