Экипаж Николаева из «КАМАЗ-Мастер» вышел в лидеры «Шелкового пути»

Спецучасток протяженностью 276,26 км прошел по маршруту Алтай — Ховд. Победу одержал экипаж «КАМАЗ-мастер» Богдана Каримова, который преодолел дистанцию за 2 часа 57 минут 21 минуту. Вторым стал Алмаз Ахмедов из «КАМАЗ-мастер» (отставание — 49 секунд). Николаев показал третье время (+1.32). Экипаж лидера зачета грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь» белоруса Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто» попал в аварию во время прохождения девятого этапа и сошел с ралли-марафона.