Баскетболисты «МИНСКА» успешно начали защиту титула чемпионов Беларуси

В стартовом поединке действующие чемпионы страны баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Гродно-93» со счетом 75:66. По ходу игры преимущество хозяев достигало 18 очков, но в конце гости прибавили в движении и сумели несколько сократить отставание. Вторая встреча этих соперников также пройдет во Дворце спорта — 17 мая (начало игры в 16.30), а 22 мая команды встретятся на площадке спорткомплекса «Олимпия» в Лиде. Вход на поединки свободный. Минчане на протяжении 15 лет никому не уступают чемпионский титул, год назад они также встречались с командой Дмитрия Кузьмина в золотой серии, и тогда трижды победили гродненских баскетболистов — 71:67, 107:74, 105:63.



В серии за третье место могилевскому «Борисфену» осталось одержать одну викторию над витебским «Рубоном», чтобы завоевать бронзовые награды. Завтра команды сыграют в Витебске, а в Могилеве подопечные Андрея Кривоноса дважды уверенно победили витебчан — 91:73 и 85:67.



Также завтра может определиться чемпион в соревнованиях женских команд. Это произойдет в Молодечно в случае третьей победы баскетболисток «МИНСКА» над действующим чемпионом «Горизонтом», представляющим Минскую область. В двух домашних поединках золотой серии команда Андрея Вавлева одержала две виктории над подопечными Наталии Трофимовой — 74:51 и 80:64. В нынешнем сезоне «МИНСК» не проиграл еще ни одного матча. Если завтра минчанки выиграют, то завоюют свой седьмой чемпионский титул. В последний раз они брали золото в 2020 году, а три предыдущих сезона чемпионом был «Горизонт». Обладатель бронзовых наград уже определен — гродненская «Олимпия» трижды переиграла воспитанниц столичного РГУОРа — 69:58, 82:45 и 75:44.