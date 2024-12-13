Баскетболисты «МИНСКА» догнали «Гродно-93» в чемпионате Беларуси

Турнирную таблицу женского первенства возглавляет «Горизонт», у которого 27 очков после 14 проведенных встреч, вторыми идут баскетболистки «МИНСКА», набравшие 24 балла в 13 матчах, в активе «Олимпии» и «молодежки» «МИНСКА» по 21 очку. Завтра «МИНСК» сыграет на своей арене с «Олимпией», а его молодежная команда встретится с резервистками «Горизонта».