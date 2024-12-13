Баскетболисты «МИНСКА» догнали «Гродно-93» в чемпионате Беларуси

Сегодня в поединке очередного тура действующие чемпионы страны со счетом 105:55 выиграли у аутсайдеров баскетболистов столичного клуба «Импульс-БГУИР», для которого это 14-е поражение в 14 проведенных матчах. «МИНСК» догнал баскетболистов «Гродно-93», которые завтра примут на своей площадке витебский «Рубон».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Борисфен» (Могилев) — 24 очка (14 матчей), «Гродно-93» — 23 (14), «МИНСК» — 23 (14), «Рубон» — 21 (14).
Турнирную таблицу женского первенства возглавляет «Горизонт», у которого 27 очков после 14 проведенных встреч, вторыми идут баскетболистки «МИНСКА», набравшие 24 балла в 13 матчах, в активе «Олимпии» и «молодежки» «МИНСКА» по 21 очку. Завтра «МИНСК» сыграет на своей арене с «Олимпией», а его молодежная команда встретится с резервистками «Горизонта».