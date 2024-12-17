«Борисфен» возглавил таблицу баскетбольного чемпионата Беларуси

Сегодня могилевчане обыграли на выезде действующих чемпионов страны баскетболистов «МИНСКА» с результатом 79:66. Витебский «Рубон» со счетом 108:45 разгромил на своей площадке столичный клуб «Импульс-БГУИР», для которого это 15-е фиаско в 15 проведенных встречах.
После сегодняшних игр в активе «Борисфена» стало 26 очков, на один балл меньше у «Гродно-93», по 24 очка набрали «МИНСК» и «Рубон».
Лидеры женского чемпионата баскетболистки «Горизонта» завтра встретятся с молодежной командой БК «МИНСК», а главная дружина «МИНСКА» проэкзаменует «Горизонт-2-РЦОП». Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Горизонт» — 27 очков (14 матчей), «МИНСК» — 25 (14), «Олимпия» (Гродно) — 25 (15).