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«Борисфен» возглавил таблицу баскетбольного чемпионата Беларуси

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» снова вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня могилевчане обыграли на выезде действующих чемпионов страны баскетболистов «МИНСКА» с результатом 79:66. Витебский «Рубон» со счетом 108:45 разгромил на своей площадке столичный клуб «Импульс-БГУИР», для которого это 15-е фиаско в 15 проведенных встречах.

После сегодняшних игр в активе «Борисфена» стало 26 очков, на один балл меньше у «Гродно-93», по 24 очка набрали «МИНСК» и «Рубон».

Лидеры женского чемпионата баскетболистки «Горизонта» завтра встретятся с молодежной командой БК «МИНСК», а главная дружина «МИНСКА» проэкзаменует «Горизонт-2-РЦОП». Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Горизонт» — 27 очков (14 матчей), «МИНСК» — 25 (14), «Олимпия» (Гродно) — 25 (15).