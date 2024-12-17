«Борисфен» возглавил таблицу баскетбольного чемпионата Беларуси

Сегодня могилевчане обыграли на выезде действующих чемпионов страны баскетболистов «МИНСКА» с результатом 79:66. Витебский «Рубон» со счетом 108:45 разгромил на своей площадке столичный клуб «Импульс-БГУИР», для которого это 15-е фиаско в 15 проведенных встречах.