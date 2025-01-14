Витебский «Рубон» в четвертый раз в сезоне победил баскетболистов «Борисфена»

Один из лидеров первенства — могилевский «Борисфен» — уступил в Витебске местному «Рубону» с разницей в три очка — 64:67. Витебчане в четвертый раз в этом первенстве победили могилевскую дружину. Баскетболисты «Гродно-93» на своей площадке со счетом 102:63 разгромили столичный «Импульс-БГУИР», для которого это 17-е фиаско в 17 сыгранных матчах. После сегодняшних встреч положение в лидирующей группе таково: «Борисфен» — 30 очков (18 матчей), «Гродно-93» — 30 (18), «МИНСК» — 28 (17), «Рубон» — 27 (18). В следующем туре «Импульс-БГУИР» примет у себя дома «Борисфен», а «Гродно-93» сыграет на своей арене с «МИНСКОМ».