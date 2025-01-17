Баскетболисты «Борисфена» снова вышли в лидеры чемпионата Беларуси

После двух фиаско кряду подопечные Андрея Кривоноса разгромили на выезде аутсайдера турнира столичный «Импульс-БГУИР» с разницей в четыре десятка очков — 85:45. Минчане потерпели 18-е поражение в 18 проведенных встречах. После этой виктории «Борисфен» набрал 32 очка и на один балл обошел баскетболистов «Гродно-93», которые завтра могут вернуться на первое место, если обыграют на своей площадке действующего чемпиона страны БК «МИНСК».