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Баскетболисты «Борисфена» снова вышли в лидеры чемпионата Беларуси

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» прервали неудачную серию игр и снова вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

После двух фиаско кряду подопечные Андрея Кривоноса разгромили на выезде аутсайдера турнира столичный «Импульс-БГУИР» с разницей в четыре десятка очков — 85:45. Минчане потерпели 18-е поражение в 18 проведенных встречах. После этой виктории «Борисфен» набрал 32 очка и на один балл обошел баскетболистов «Гродно-93», которые завтра могут вернуться на первое место, если обыграют на своей площадке действующего чемпиона страны БК «МИНСК».

В единственном поединке женского первенства его лидер «Горизонт» не оставил шансов на успех баскетболисткам своего фарм-клуба «Горизонт-2-РЦОП», выиграв с перевесом в 43 очка — 93:50. В активе команды Наталии Трофимовой стало 34 очка. Завтра баскетболистки молодежной команды «МИНСКА» примут у себя дома гродненскую «Олимпию».