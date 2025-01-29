«Горизонт» разгромил баскетболисток «МИНСКА» в центральном матче чемпионата Беларуси

В соревнованиях мужских команд очередные встречи также в первый день февраля. В главном матче предстоящего тура баскетболисты «Гродно-93» примут на своей площадке могилевский «Борисфен», а в Витебске местный «Рубон» будет соперничать с чемпионом страны «МИНСКОМ». Перед этими играми положение в лидирующей группе таково: «Борисфен» — 34 очка (20 матчей), «Гродно-93» — 34 (20), «МИНСК» — 32 (20), «Рубон» — 30 (20).