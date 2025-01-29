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«Горизонт» разгромил баскетболисток «МИНСКА» в центральном матче чемпионата Беларуси

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» закрепились на первом месте в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня упорной борьбы не получилось: подопечные Наталии Трофимовой неожиданно крупно победили действующих чемпионок баскетболисток «МИНСКА» со счетом 78:47. Вчера гродненская «Олимпия» обыграла в Минске команду «Горизонт-2-РЦОП» — 70:49. После 20 туров положение в группе лидеров: «Горизонт» — 38 очков, «МИНСК» — 35, «Олимпия» — 34. В субботу, 1 февраля, основная команда «МИНСКА» встретится со своей молодежной дружиной, а «Горизонт» примет у себя дома «Олимпию».

В соревнованиях мужских команд очередные встречи также в первый день февраля. В главном матче предстоящего тура баскетболисты «Гродно-93» примут на своей площадке могилевский «Борисфен», а в Витебске местный «Рубон» будет соперничать с чемпионом страны «МИНСКОМ». Перед этими играми положение в лидирующей группе таково: «Борисфен» — 34 очка (20 матчей), «Гродно-93» — 34 (20), «МИНСК» — 32 (20), «Рубон» — 30 (20).