Баскетболистки «МИНСКА» победили в первом полуфинале женского чемпионата Беларуси

В состязаниях мужских команд прошли первые матчи четвертьфинальных серий (до двух побед). Чемпионы Беларуси баскетболисты «МИНСКА» разгромили воспитанников столичного РЦОП-СДЮШОР — 92:61. Победитель регулярного сезона «Гродно-93» также без проблем переиграл на своей площадке «Гомельских рысей» — 108:52. В Витебске местный «Рубон» лишь в овертайме смог одолеть столичный «Импульс-БГУИР» — 104:96, а могилевский «Борисфен» у себя дома победил «Гродно-93-ГрГУ» с результатом 86:64. Ответные поединки за выход в полуфинальную стадию пройдут 26 апреля.