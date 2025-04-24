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Баскетболистки «МИНСКА» победили в первом полуфинале женского чемпионата Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «МИНСКА» победно начали полуфинальную серию женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На старте серии за выход в финал действующие чемпионки страны переиграли на выезде гродненскую «Олимпию» со счетом 68:47. Второй матч этих соперников также состоится в Гродно 26 апреля. Завтра стартует вторая пара полуфиналистов — лидер регулярного сезона «Горизонт» будет соперничать с «Горизонтом-2-РЦОП». Полуфинальные серии продлятся до трех викторий одной из команд.

В состязаниях мужских команд прошли первые матчи четвертьфинальных серий (до двух побед). Чемпионы Беларуси баскетболисты «МИНСКА» разгромили воспитанников столичного РЦОП-СДЮШОР — 92:61. Победитель регулярного сезона «Гродно-93» также без проблем переиграл на своей площадке «Гомельских рысей» — 108:52. В Витебске местный «Рубон» лишь в овертайме смог одолеть столичный «Импульс-БГУИР» — 104:96, а могилевский «Борисфен» у себя дома победил «Гродно-93-ГрГУ» с результатом 86:64. Ответные поединки за выход в полуфинальную стадию пройдут 26 апреля.