«Борисфен» вышел вперед в серии за бронзу чемпионата Беларуси по баскетболу

Сегодня в первой игре за бронзовые награды могилевчане победили на своей арене витебский «Рубон» с результатом 96:90. Послезавтра соперники снова сыграют в Могилеве.
Вчера в стартовом поединке золотой серии баскетболисты «Гродно-93» переиграли в Лиде действующего чемпиона страны БК «МИНСК» с результатом 89:74. Второй матч финальной серии завтра также пройдет на площадке лидского спорткомплекса «Олимпия».
В состязаниях женских команд чемпион Беларуси определится 19 мая в Молодечно. В пятом, решающем поединке золотой серии действующие чемпионки страны баскетболистки «МИНСКА» встретятся с «Горизонтом». До этого соперники одержали по две победы. Обладательницами бронзовых наград стали баскетболистки гродненской «Олимпии», трижды победившие «Горизонт-2-РЦОП».