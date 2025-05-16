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«Борисфен» вышел вперед в серии за бронзу чемпионата Беларуси по баскетболу

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский «Борисфен» одержал победу на старте бронзовой серии баскетбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в первой игре за бронзовые награды могилевчане победили на своей арене витебский «Рубон» с результатом 96:90. Послезавтра соперники снова сыграют в Могилеве.

Вчера в стартовом поединке золотой серии баскетболисты «Гродно-93» переиграли в Лиде действующего чемпиона страны БК «МИНСК» с результатом 89:74. Второй матч финальной серии завтра также пройдет на площадке лидского спорткомплекса «Олимпия».

В состязаниях женских команд чемпион Беларуси определится 19 мая в Молодечно. В пятом, решающем поединке золотой серии действующие чемпионки страны баскетболистки «МИНСКА» встретятся с «Горизонтом». До этого соперники одержали по две победы. Обладательницами бронзовых наград стали баскетболистки гродненской «Олимпии», трижды победившие «Горизонт-2-РЦОП».