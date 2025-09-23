Международный тест. ЦСКА сыграет с обновленной «Црвеной Звездой», «Зенит» — с новым клубом Бэйкона

«Что бы мы ни говорили, все будут оценивать уровень сильнейших клубов Лиги ВТБ прошлого сезона на фоне очень серьезных команд Евролиги, — сказал “Известиям” президент Единой лиги Сергей Кущенко. — У всех четырех участников Суперкубка сезон вот-вот начнется, поэтому мы увидим оптимальные составы. Для наших клубов это официальный турнир, который есть в регламенте. Для “Црвены Звезды” и “Дубая” это все-таки выставочные матчи, но уверен, что настрой у игроков будет очень серьезный. Белградцы играют при своих болельщиках, которых ожидается очень много, в полуфинале их ждет принципиальный матч с ЦСКА. “Дубай” сильно обновил команду в межсезонье, и для Юрица Големаца в новинку работа с такими матерыми игроками, как тот же Бэйкон. Для них это тоже своеобразная проба сил перед дебютом в Евролиге».