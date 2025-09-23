Международный тест. ЦСКА сыграет с обновленной «Црвеной Звездой», «Зенит» — с новым клубом Бэйкона

Суперкубок Единой лиги ВТБ впервые пройдет за пределами России. На «Белградской арене», которая вмещает 18 тысяч человек, ЦСКА, БК «Зенит», «Црвена Звезда» и «Дубай» разыграют трофей в рамках «Финала четырех». В полуфиналах (24 сентября) московский клуб встретится с хозяевами площадки, а сине-бело-голубых ждет противостояние с клубом из ОАЭ, за который теперь выступает их бывший лидер Дуэйн Бэйкон. На следующий день пройдут финал и матч за третье место.
ЦСКА и «Зенит»
Суперкубок проводится с 2021 года (турнир стал правопреемником Кубка имени Александра Гомельского). Первым его победителем стал ЦСКА, затем трофей дважды подряд взяли баскетболисты «Зенита», а в 2024-м армейцы вернули себе титул.
Действующие победители Единой лиги и Суперкубка подходят к новому сезону без значительных изменений в чемпионском составе. Потери Алексы Аврамовича и Амата Мбая были компенсированы приглашением игроков, имеющих опыт игры в Лиге ВТБ (Антониус Кливленд, Александр Чадов плюс возвращение из аренды Самсона Руженцева). Также клубу удалось удержать мощную переднюю линию в лице Тони Джекири и Ливио Жан-Шарля. Предсезонка также идет без потрясений. После нескольких товарищеских матчей в Москве армейцы впервые в истории сыграли в Дубае, где в товарищеском турнире сперва уступили «Босне» (89:90), а затем переиграли «Бешикташ» (98:88) и хозяев турнира (98:97).
В Белград армейцы отправились в полном составе, включая ветерана команды Никиту Курбанова, который завершил восстановление после операции на кисти правой руки. Сыгранность состава ЦСКА (в отличие от конкурентов) может стать решающим фактором в борьбе за трофей.
«Не буду скрывать, нам очень помог переход Алексы Аврамовича. “Дубай” заплатил бай-аут за расторжение его контракта, что способствовало сохранению качества состава», — подчеркивал «СЭ» президент армейцев Андрей Ватутин.
В «Зените» ситуация иная. Летом команда серьезно обновилась, подписав как топовых иностранцев (Андре Роберсон, Ненад Димитриевич, Леви Рэндольф), так и игроков сборной России (Андрей Мартюк, Владислав Емченко). В свою очередь, команду покинули такие мастера, как Дуэйн Бэйкон, Алексей Швед, Винс Хантер, Окаро Уайт, Ксавьер Мун. Столь масштабная перестройка во многом связана со сменой главного тренера. Теперь команду к титулам поведет наставник сборной Словении Александер Секулич.
«Стояла задача перестроить команду с перспективой на ближайшие сезоны с учетом очень сложной ситуации для нас на баскетбольном рынке, — отмечал “СЭ” генеральный директор БК “Зенит” Александр Церковный. — Каждый тренер играет в свой баскетбол, и баскетбол Секулича будет отличаться от баскетбола Чави Паскуаля. Мы должны дать возможность тренеру построить ту команду, которая будет подходить под модель его видения игры. Плюс у нового спортивного директора Сани Бечировича и тренерского штаба есть задача и желание активнее заигрывать молодежь и давать шанс игрокам системы Академии баскетбола “Зенит”.
В межсезонье «Зенит» стал пятикратным обладателем Кубка Кондрашина и Белова, победив в финале УНИКС (89:71). Затем команда отправилась в Белград, где провела товарищеские матчи с тель-авивским «Маккаби» (77:102) и «Уралмашем» (92:80).
В игре команды пока нет баланса, но за счет индивидуальной игры топ-исполнителей (особенно речь о Димитриевиче и Рэндольфе) петербургский клуб вполне может рассчитывать на победу над клубами Евролиги.
«Црвена Звезда» и «Дубай»
Уже на второй год существования Суперкубок стал международным турниром — к четырем российским командам добавились сербские «Мега» и «Партизан». В 2023-м в Москву приезжали турецкий гранд «Фенербахче» и «Бешикташ». В прошлом году черно-белый турецкий клуб выступил повторно, также состоялся дебют сербской «Црвены Звезды».
Из прошлогодней заявки на Суперкубок у «Звезды» на этом турнире будут представлены всего шесть игроков (включая Уроша Плавшича, который попал в символическую пятерку Суперкубка-2024). Сербский гранд радикально перестроил состав. Самым заметным новобранцем клуба стал Девонте Грэме, который еще несколько лет назад был одним из лидеров «Шарлотт» и важным игроком в системе «Сан-Антонио». Также стоит выделить подписание форварда Джордана Нворы и разыгрывающего Тайсона Картера, которого в России помнят по выступлениям за «Зенит» (также в составе белградцев в Лиге ВТБ успели поиграть Коди Миллер-Макинтайр, Айзея Кэнан и Деян Давидовац).
В межсезонье подопечные Янниса Сферопулоса сыграли в представительном турнире на Крите, справившись с чемпионом Евролиги «Фенербахче», а в финале с минимальным счетом уступив «Олимпиакосу». Так что при своих болельщиках игроки «Звезды» постараются взять Суперкубок.
Дебютант Евролиги и Суперкубка «Дубай» в межсезонье серьезно укрепил заявку. В команду пришли действующие MVP Единой лиги (Бэйкон) и Адриатической лиги (Маккинли Райт), а также один из лидеров прошлогоднего «Реала» Джанан Муса. Сильными ходами стали подписания проверенных бойцов Евролиги — Джастина Андерсона («Барселона»), Мухаммаду Жайте («Монако») и Филипа Петрушева («Олимпиакос»), а также уже упомянутого Алексы Аврамовича. Правда, Жайте и, вероятно, Аврамович пропустят Суперкубок из-за повреждений.
«Что бы мы ни говорили, все будут оценивать уровень сильнейших клубов Лиги ВТБ прошлого сезона на фоне очень серьезных команд Евролиги, — сказал “Известиям” президент Единой лиги Сергей Кущенко. — У всех четырех участников Суперкубка сезон вот-вот начнется, поэтому мы увидим оптимальные составы. Для наших клубов это официальный турнир, который есть в регламенте. Для “Црвены Звезды” и “Дубая” это все-таки выставочные матчи, но уверен, что настрой у игроков будет очень серьезный. Белградцы играют при своих болельщиках, которых ожидается очень много, в полуфинале их ждет принципиальный матч с ЦСКА. “Дубай” сильно обновил команду в межсезонье, и для Юрица Големаца в новинку работа с такими матерыми игроками, как тот же Бэйкон. Для них это тоже своеобразная проба сил перед дебютом в Евролиге».
Иностранные команды еще ни разу не играли в финале Суперкубка. Лучший результат — бронзовые медали — был у «Фенербахче» под руководством Димитриса Итудиса в 2023 году.
Тимур Ганеев