Баскетболисты «Борисфена» добыли четвертую победу на старте чемпионата Беларуси

Сегодня в центральном поединке могилевчане обыграли на выезде БК «МИНСК» с разницей в два очка — 86:84. После первой половины минчане выигрывали с перевесом в четыре балла — 46:42, однако потом гости сумели не только догнать соперников, но и вырвать победу. Для столичной дружины это первое поражение после трех викторий подряд. Завтра действующие чемпионы страны баскетболисты «Гродно-93» примут на своей площадке витебский «Рубон».