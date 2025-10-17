Ричмонд
Баскетболисты «Борисфена» добыли четвертую победу на старте чемпионата Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» одержали четвертую победу кряду на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в центральном поединке могилевчане обыграли на выезде БК «МИНСК» с разницей в два очка — 86:84. После первой половины минчане выигрывали с перевесом в четыре балла — 46:42, однако потом гости сумели не только догнать соперников, но и вырвать победу. Для столичной дружины это первое поражение после трех викторий подряд. Завтра действующие чемпионы страны баскетболисты «Гродно-93» примут на своей площадке витебский «Рубон».

Турнирную таблицу женского первенства возглавляет «Горизонт», выигравший все пять проведенных поединков, в активе баскетболисток «МИНСКА» четыре виктории в четырех встречах. Завтра гродненская «Олимпия» сыграет у себя дома с «Гомельскими рысями».