Клубы Евролиги одобрили проведение матчей в Израиле на фоне ситуации в Газе

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Клубы-члены баскетбольной Евролиги одобрили предложение возобновить проведение матчей Евролиги и Еврокубка в Израиле с 1 декабря при нормализации ситуации в регионе, сообщается на сайте организации.
Израильские команды проводят домашние матчи на нейтральной территории из-за военного конфликта с Палестиной, однако с 10 октября вступило в силу подписанное обеими сторонами соглашение о прекращении огня. В Евролиге Израиль представляют «Маккаби» и «Хапоэль» из Тель-Авива, в Еврокубке — иерусалимский «Хапоэль».
«После обсуждения клубы одобрили предложение о возобновлении проведения матчей в Израиле с 1 декабря 2025 года. До указанной даты Евролига будет продолжать внимательно отслеживать ситуацию, поддерживая тесный контакт с местными и международными властями, командами, а также со всеми заинтересованными организациями, гарантируя, что безопасность всех участников остается приоритетом», — отмечается в заявлении.
При этом ранее Mundo Deportivo сообщил, что Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранит израильские команды от участия в турнирах под эгидой организации в случае указания Международного олимпийского комитета (МОК).
В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Тогда же аналогичное решение приняла Евролига.