Клубы Евролиги одобрили проведение матчей в Израиле на фоне ситуации в Газе

Евролига поддержала предложение возобновить матчи Евролиги в Израиле с 1 декабря.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Клубы-члены баскетбольной Евролиги одобрили предложение возобновить проведение матчей Евролиги и Еврокубка в Израиле с 1 декабря при нормализации ситуации в регионе, сообщается на сайте организации.

Израильские команды проводят домашние матчи на нейтральной территории из-за военного конфликта с Палестиной, однако с 10 октября вступило в силу подписанное обеими сторонами соглашение о прекращении огня. В Евролиге Израиль представляют «Маккаби» и «Хапоэль» из Тель-Авива, в Еврокубке — иерусалимский «Хапоэль».

«После обсуждения клубы одобрили предложение о возобновлении проведения матчей в Израиле с 1 декабря 2025 года. До указанной даты Евролига будет продолжать внимательно отслеживать ситуацию, поддерживая тесный контакт с местными и международными властями, командами, а также со всеми заинтересованными организациями, гарантируя, что безопасность всех участников остается приоритетом», — отмечается в заявлении.

При этом ранее Mundo Deportivo сообщил, что Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранит израильские команды от участия в турнирах под эгидой организации в случае указания Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Тогда же аналогичное решение приняла Евролига.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше