Альфа и «Мега»

И все же по ходу этой встречи не покидало чувство, что для игроков «Меги» матч с ЦСКА — таким серьезным баскетбольным брендом — значил куда больше, чем для игроков ЦСКА матч с «Мегой». но и понятно. Об этой команде, даже в Белграде не первой и не второй, много наверняка не знали даже те, кто за баскетболом следит плотно. Беглое знакомство с ее профилем не позволяет обнаружить чего-то выдающегося. Середняк Адриатической лиги, до ее медалей добиравшийся лишь однажды — в 2016 году. Но гордиться ей на самом деле есть чем.