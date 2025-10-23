Судья баскетбольной Евролиги арестован по подозрению в причастности к ОПГ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Судья баскетбольной Евролиги Урош Николич в среду был арестован в Сербии в ходе международной полицейской операции по подозрению в связях с организованной преступной группировкой, сообщает Blic.
В ходе рейда в общей сложности были задержаны десять человек, которым предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений, включая убийство и нарушение общественного порядка. В ходе обыска в квартире Николича полиция обнаружила 250 тысяч евро.
Николич является арбитром баскетбольной Евролиги. В 2021 году он судил матч «Финала четырех» Евролиги между московским ЦСКА и «Миланом» (73:83).