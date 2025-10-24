Ричмонд
Баскетболисты «МИНСКА» победили «Гродно-93» в центральном матче чемпионата Беларуси

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» победили «Гродно-93» в центральном матче очередного тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем поединке двух финалистов предыдущего первенства минчане сразу захватили инициативу и в итоге выиграли с преимуществом в 22 очка — 78:56. Для БК «МИНСК» это четвертая победа в пяти проведенных встречах, подопечные Дмитрия Кузьмина потерпели второе поражение. В золотой серии за чемпионский титул прошлого сезона гродненские баскетболисты одолели минчан со счетом 3:2. Завтра могилевский «Борисфен», выигравший все четыре стартовых матча нового сезона, примет на своей арене баскетболистов брестской «Виктории», которые проиграли четыре поединка подряд. Витебский «Рубон» сыграет у себя дома с воспитанниками РГУОР.

На женском первенстве завтра состоится поединок двух главных фаворитов: «Горизонт», одержавший шесть побед, встретится с баскетболистками «МИНСКА», в активе которых пять викторий в пяти проведенных матчах. Гродненская «Олимпия» проэкзаменует свою молодежную дружину.