Баскетболисты «МИНСКА» победили «Гродно-93» в центральном матче чемпионата Беларуси

В сегодняшнем поединке двух финалистов предыдущего первенства минчане сразу захватили инициативу и в итоге выиграли с преимуществом в 22 очка — 78:56. Для БК «МИНСК» это четвертая победа в пяти проведенных встречах, подопечные Дмитрия Кузьмина потерпели второе поражение. В золотой серии за чемпионский титул прошлого сезона гродненские баскетболисты одолели минчан со счетом 3:2. Завтра могилевский «Борисфен», выигравший все четыре стартовых матча нового сезона, примет на своей арене баскетболистов брестской «Виктории», которые проиграли четыре поединка подряд. Витебский «Рубон» сыграет у себя дома с воспитанниками РГУОР.