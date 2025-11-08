Ричмонд
Баскетболисты «Борисфена» выиграли седьмой поединок в чемпионате Беларуси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский «Борисфен» продолжил победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Свою седьмую викторию подряд команда Андрея Кривоноса одержала сегодня в Минске, переиграв воспитанников РГУОР со счетом 89:59.

Баскетболисты «МИНСКА» победили в Витебске местный «Рубон» с результатом 86:71. Спортсмены «Гродно-93» разгромили у себя дома брестскую «Викторию» с разницей в 31 очко — 123:62. Брестчане проиграли седьмой матч кряду.

После семи игровых дней положение в группе лидеров таково: «Борисфен» — 14 очков, «МИНСК» — 13, «Гродно-93» — 12, «Рубон» — 9.

Турнирную таблицу женского первенства возглавляет действующий чемпион «Горизонт», у которого 15 очков после восьми проведенных встреч, столько же у молодежной команды «МИНСКА», сыгравшей на матч больше, в активе основной дружины БК «МИНСК» 14 очков из 14 возможных.