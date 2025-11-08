Баскетболисты «Борисфена» выиграли седьмой поединок в чемпионате Беларуси

Турнирную таблицу женского первенства возглавляет действующий чемпион «Горизонт», у которого 15 очков после восьми проведенных встреч, столько же у молодежной команды «МИНСКА», сыгравшей на матч больше, в активе основной дружины БК «МИНСК» 14 очков из 14 возможных.