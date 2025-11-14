Баскетболисты «МИНСКА» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Сегодня минчане победили воспитанников РГУОР с перевесом в 41 очко — 95:54. После этой виктории подопечные Эдуарда Кемена набрали 15 очков, опередив на один балл могилевский «Борисфен», который завтра сыграет в гостях у баскетболистов «Гродно-93», набравших 12 очков. Также в субботу, 15 ноября, витебский «Рубон» примет на своей площадке брестскую «Викторию», которая потерпела поражения во всех семи предыдущих матчах.