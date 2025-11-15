Британская баскетбольная федерация прекратила свою деятельность

FIBA в пятницу смягчила санкции и допустила сборную Великобритании до отбора на Кубок мира 2027 года. В то же время BBF оставалась лишенной права лицензировать мужские национальные турниры. Также FIBA заключила соглашение с британской Суперлигой и будет управлять внутренними турнирами страны.