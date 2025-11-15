Ричмонд
Британская баскетбольная федерация прекратила свою деятельность

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Британская баскетбольная федерация (BBF) на сайте объявила о прекращении своей деятельности в связи со значительным и непредвиденным сокращением доходов.

Источник: БЕЛТА

«При поддержке профессиональных консультантов BBF предпринимает необходимые шаги для ликвидации компании. Приоритетом для всех внутренних баскетбольных структур является тесное сотрудничество с Международной федерацией баскетбола (FIBA) для обеспечения стабильности сборных Великобритании и выполнение обязательств по участию в ближайших турнирах», — говорится в сообщении федерации.

В октябре BBF была отстранена из-за системных проблем в управлении профессиональной баскетбольной лигой Великобритании после жалобы девяти клубов. Согласно условиям отстранения, BBF была лишена права лицензировать национальные соревнования и выставлять мужскую сборную на турниры под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). При этом женская команда сохраняла право участия в международных соревнованиях.

FIBA в пятницу смягчила санкции и допустила сборную Великобритании до отбора на Кубок мира 2027 года. В то же время BBF оставалась лишенной права лицензировать мужские национальные турниры. Также FIBA заключила соглашение с британской Суперлигой и будет управлять внутренними турнирами страны.

В апреле BBF выдала лицензию на проведение мужского чемпионата консорциуму GBB League Ltd (GBBL) во главе с американским бизнесменом Маршаллом Гликманом. Девять клубов профессиональной баскетбольной лиги Великобритании заявили, что тендерный процесс, проведенный руководящим органом, был «незаконным и несправедливым», отказались присоединяться к новой лиге и оспорили это решение в Высоком суде.