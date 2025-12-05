Уж лига Боснией дышала

Но именно небольшой. Совсем скоро в этой игре все вновь едва не перевернулось с ног на голову. В очень важный момент — за 40 секунд до конца, при «плюс-2» — мяч доверили Луке Шаманичу. Тот рванул вперед в расчете на фол. Однако правила на нем никто не нарушил, а третий шаг хорват сделать успел — и судья зафиксировал пробежку. А следом Шаманич не сдюжил и в обороне: он упустил Боришу Симанича под своим кольцом. Форвард подарком воспользовался и на радость зрителям, среди которых был и президент Республики Сербской Милорад Додик, сравнял счет.