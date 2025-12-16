Баскетболисты «Гродно-93» выиграли седьмой матч подряд в чемпионате Беларуси

Сегодня в домашнем поединке 12-го тура действующие чемпионы страны разгромили одного из аутсайдеров турнира брестскую «Викторию» с разницей в 51 очко — 113:62. Лидер первенства могилевский «Борисфен» также на своей арене уверенно переиграл воспитанников РГУОР — 87:65. Завтра баскетболисты «МИНСКА» примут у себя дома витебский «Рубон». Сейчас в активе «Борисфена» 23 очка, на один балл отстает «Гродно-93», у «МИНСКА» 19 очков, «Рубон» набрал 15 зачетных баллов.