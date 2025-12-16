Ричмонд
Баскетболисты «Гродно-93» выиграли седьмой матч подряд в чемпионате Беларуси

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Гродно-93» одержали седьмую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в домашнем поединке 12-го тура действующие чемпионы страны разгромили одного из аутсайдеров турнира брестскую «Викторию» с разницей в 51 очко — 113:62. Лидер первенства могилевский «Борисфен» также на своей арене уверенно переиграл воспитанников РГУОР — 87:65. Завтра баскетболисты «МИНСКА» примут у себя дома витебский «Рубон». Сейчас в активе «Борисфена» 23 очка, на один балл отстает «Гродно-93», у «МИНСКА» 19 очков, «Рубон» набрал 15 зачетных баллов.

Турнирную таблицу женского первенства возглавляют баскетболистки «Горизонта», победившие сегодня свою молодежную команду со счетом 105:50. Второй идет гродненская «Олимпия», обыгравшая на выезде «Гомельских рысей» с результатом 105:36. Резервистки «Олимпии» победили у себя дома брестскую «Викторию» — 75:51. Завтра баскетболистки «МИНСКА» проэкзаменуют свой фарм-клуб.

Положение в группе лидеров: «Горизонт» — 23 очка (12 матчей), «Олимпия» — 22 (12), «МИНСК» — 21 (11).