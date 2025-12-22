Баскетболисты «Гродно-93» выиграли у «Борисфена» в чемпионате Беларуси

Поединок в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» прошел с преимуществом гостей, которые с самого начала завладели инициативой. Хозяева все время пытались догнать соперников, но так и не смогли спасти игру — в итоге действующие чемпионы страны выиграли с результатом 77:69. После этой встречи гродненская команда догнала могилевчан в турнирной таблице.
Во втором сегодняшнем матче «МИНСК» не испытал серьезных проблем, уверенно разгромив воспитанников РГУОР с разницей в 69 очков — 108:39. Положение в лидирующей группе после 13 туров: «Борисфен» — 24 очка, «Гродно-93» — 24, «МИНСК» — 23, «Рубон» (Витебск) — 18.
Турнирную таблицу женского первенства возглавляют баскетболистки «МИНСКА», набравшие 25 очков, у «Горизонта» и гродненской «Олимпии» по 24 зачетных балла. Завтра «Олимпия» примет «Горизонт» на своей арене, а «МИНСК» у себя дома встретится с «Горизонтом-2-РЦОП».