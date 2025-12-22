Баскетболисты «Гродно-93» выиграли у «Борисфена» в чемпионате Беларуси

Поединок в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» прошел с преимуществом гостей, которые с самого начала завладели инициативой. Хозяева все время пытались догнать соперников, но так и не смогли спасти игру — в итоге действующие чемпионы страны выиграли с результатом 77:69. После этой встречи гродненская команда догнала могилевчан в турнирной таблице.