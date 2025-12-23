Баскетболистки «МИНСКА» лидируют, «Горизонт» идет вторым в женском чемпионате Беларуси

Центральный поединок сегодняшнего игрового дня в Гродно между местной «Олимпией» и «Горизонтом» получился на редкость напряженным. Поначалу выигрывали хозяйки, потом вперед выходил действующий чемпион страны и в итоге основное время завершилось вничью — 68:68. В овертайме успешнее действовали гостьи, которые сумели вырвать победу с разницей в три балла — 79:76. После 14 туров положение в группе лидеров таково: «МИНСК» — 27 очков, «Горизонт» — 26, «Олимпия» — 25.