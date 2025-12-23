Баскетболистки «МИНСКА» лидируют, «Горизонт» идет вторым в женском чемпионате Беларуси

Сегодня в своем заключительном матче уходящего года лидеры первенства уверенно переиграли «Горизонт-2-РЦОП» с перевесом в полсотни очков — 86:36.
Центральный поединок сегодняшнего игрового дня в Гродно между местной «Олимпией» и «Горизонтом» получился на редкость напряженным. Поначалу выигрывали хозяйки, потом вперед выходил действующий чемпион страны и в итоге основное время завершилось вничью — 68:68. В овертайме успешнее действовали гостьи, которые сумели вырвать победу с разницей в три балла — 79:76. После 14 туров положение в группе лидеров таково: «МИНСК» — 27 очков, «Горизонт» — 26, «Олимпия» — 25.
Мужские команды завершили игровой год вчера. Чемпионы Беларуси баскетболисты «Гродно-93» победили в Могилеве местный «Борисфен» с результатом 77:69, а «МИНСК» разгромил баскетболистов РГУОР — 108:39. Положение в лидирующей группе после 13 туров: «Борисфен» — 24 очка, «Гродно-93» — 24, «МИНСК» — 23, «Рубон» (Витебск) — 18.
Встречи национального баскетбольного чемпионата возобновятся в январе 2026 года.