Петербуржцы порубили на кубок

«Зенит» одержал третью победу в четырех матчах Winline Basket Cup и приблизился к проходу в «финал четырех». Среди его соперников по группе B другим явным претендентом на попадание в число сильнейших команд турнира является казанский УНИКС. Он пока успел провести два матча и оба выиграл. У екатеринбургского «Уралмаша» одна победа в трех играх. На счету «Игокеи» три поражения в трех встречах. Для боснийской команды последние месяцы вообще складываются нелучшим образом. Из Лиги чемпионов — несмотря на громкое название, третьего по рангу клубного турнира Европы — она вылетела на стадии группового этапа, одержав лишь одну победу в шести встречах. В Адриатической лиге ей навязывают борьбу другие середняки и аутсайдеры.