«Реал» сыграет с израильским «Маккаби» в Евролиге без зрителей

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Матч 21-го тура Евролиги между мадридским «Реалом» и тель-авивским «Маккаби» пройдет без зрителей из-за признания игры мероприятием повышенного риска, сообщается на сайте испанского баскетбольного клуба.
Встреча в Мадриде состоится 8 января.
«Решение было принято после заседания государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, которая признала матч мероприятием высокого риска. “Реал” следует рекомендации национальной полиции», — уточняется в заявлении.
В декабре «Барселона» по рекомендации органа также сообщила о проведении домашнего матча Евролиги против «Маккаби» без зрителей. Игра 20-го тура состоится 6 января.