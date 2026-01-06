Ричмонд
«Реал» сыграет с израильским «Маккаби» в Евролиге без зрителей

«Реалу» предписали играть без зрителей с израильским «Маккаби» в Евролиге.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Матч 21-го тура Евролиги между мадридским «Реалом» и тель-авивским «Маккаби» пройдет без зрителей из-за признания игры мероприятием повышенного риска, сообщается на сайте испанского баскетбольного клуба.

Встреча в Мадриде состоится 8 января.

«Решение было принято после заседания государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, которая признала матч мероприятием высокого риска. “Реал” следует рекомендации национальной полиции», — уточняется в заявлении.

В декабре «Барселона» по рекомендации органа также сообщила о проведении домашнего матча Евролиги против «Маккаби» без зрителей. Игра 20-го тура состоится 6 января.