Армейцы прошлись по «Меге»

Вполне успешной для ЦСКА получилась и вторая четверть — даже невзирая на то, что в ее дебюте армейцы почти три минуты не могли поразить чужое кольцо. Успехи впереди вскоре вернулись, а в обороне чемпион Единой лиги действовал уверенно. Да, он уступал «Меге» в габаритах и часто проигрывал борьбу за подбор, но простых бросков «изнутри» баскетболисты сербского клуба не получали. Впрочем, преимуществом в 15 очков ЦСКА завладел не только благодаря этому. Еще один немаловажный фактор — катастрофическая реализация соперником трехочковых: точным оказался лишь один из 16 дальних бросков белградцев.