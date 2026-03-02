Евролига перенесла два матча из-за ситуации на Ближнем Востоке

Баскетбольная Евролига перенесла два матча 30-го тура регулярного чемпионата из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте организации.
Матчи между израильскими «Маккаби» и «Хапоэлем», а также сербским «Партизаном» и «Дубаем», запланированные на 5 марта, перенесены на более поздний срок «в связи с текущей ситуацией и невозможностью передвижения из-за временного закрытия воздушного пространства».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес удары по американским военным базам в различных странах региона. В связи с ситуацией было закрыто воздушное пространство над ОАЭ, Израилем, Ираном, Бахрейном, Ираком, Катаром и Кувейтом.
Евролига отстранила российские клубы в 2022 году из-за начала военной операции на Украине. ЦСКА (акционер Евролиги и обладатель долгосрочной лицензии А), казанский УНИКС и петербургский «Зенит» не смогли доиграть сезон из-за отстранения, их результаты в турнире были аннулированы.