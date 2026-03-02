Евролига перенесла два матча из-за ситуации на Ближнем Востоке

Евролига отстранила российские клубы в 2022 году из-за начала военной операции на Украине. ЦСКА (акционер Евролиги и обладатель долгосрочной лицензии А), казанский УНИКС и петербургский «Зенит» не смогли доиграть сезон из-за отстранения, их результаты в турнире были аннулированы.