В Евролиге будут счастливы увидеть возвращение ПБК ЦСКА к участию в турнире

28 февраля 2022 года по причине конфликта в Украине все российские баскетбольные коллективы (ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит» в Евролиге, «Локомотив-Кубань» из Краснодара в Еврокубке) были отстранены от участия в турнирах Старого Света, а в марте были исключены из розыгрышей регулярного сезона с аннулированием результатов всех сыгранных матчей.