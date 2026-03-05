Ричмонд
В Евролиге будут счастливы увидеть возвращение ПБК ЦСКА к участию в турнире

В разговоре с порталом Eurohoops генеральный директор баскетбольной Евролиги Чус Буэно высказался о вероятном возвращении клуба Единой лиги ВТБ ЦСКА к участию в соревновании.

Источник: Metaratings.ru

«Я восхищаюсь ЦСКА. Если конфликт завершится, и условия нормализуются, мы будем счастливы увидеть их возвращение в турнир», — заявил Буэно.

28 февраля 2022 года по причине конфликта в Украине все российские баскетбольные коллективы (ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит» в Евролиге, «Локомотив-Кубань» из Краснодара в Еврокубке) были отстранены от участия в турнирах Старого Света, а в марте были исключены из розыгрышей регулярного сезона с аннулированием результатов всех сыгранных матчей.

5 ноября 2025 года исполнительный директор Евролиги Паулюс Матеюнас в беседе с газетой El Pais исключил возвращение отечественных команд к участию в турнире до завершения событий в Украине.

После 28 сыгранных туров регулярного чемпионата сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ «армейцы» Андреаса Пистиолиса набрали 54 очка (26 побед, два проигрыша) и лидируют в турнирной таблице.