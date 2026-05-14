Стали известны все участники «Финала четырех» баскетбольной Евролиги

«Финал четырех» во второй раз в истории примут Афины. В греческом городе уже проходили решающие матчи Евролиги в 2007 году. Матчи пройдут на стадионе «Телеком Центр», вместимость которого составляет более 18 тысяч человек. Полуфиналы состоятся 22 мая, а победитель турнира определится 24 мая. Действующим обладателем трофея является турецкий «Фенербахче».