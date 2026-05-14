Стали известны все участники «Финала четырех» баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Испанская «Валенсия» стала последним участником «Финала четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2025/26.

Источник: РИА "Новости"

В среду испанский клуб на своем паркете обыграл греческий «Панатинаикос» со счетом 81:64 (14:10, 21:13, 21:27, 25:14) и одержал победу в серии со счетом 3−2.

«Валенсия» впервые в своей истории вышла в «Финал четырех», куда также ранее пробились греческий «Олимпиакос», турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал». В полуфинале «Валенсия» проведет серию с «Реалом», «Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче».

«Финал четырех» во второй раз в истории примут Афины. В греческом городе уже проходили решающие матчи Евролиги в 2007 году. Матчи пройдут на стадионе «Телеком Центр», вместимость которого составляет более 18 тысяч человек. Полуфиналы состоятся 22 мая, а победитель турнира определится 24 мая. Действующим обладателем трофея является турецкий «Фенербахче».

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига.