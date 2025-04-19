Определились все участники плей-офф НБА

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. «Майами» и «Мемфис» стали последними участниками плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В матче раунда плей-ин «Майами со счетом 123:114 в овертайме на выезде обыграл “Атланту”. “Мемфис” дома выиграл у финалиста прошлогоднего плей-офф “Далласа” (120:106).
В первом раунде плей-офф в Западной конференции «Кливленд» (1-й номер посева) сыграет с «Майами» (8), «Бостон» (2) встретится с «Орландо» (7), «Нью-Йорк» (3) — с «Детройтом» (6), «Индиана (4) — с “Милуоки” (5). В Восточной конференции победитель регулярного чемпионата “Оклахома” (1) сыграет с “Мемфисом” (8), “Хьюстон” (2) встретится с “Голден Стэйт” (7), “Лос-Анджелес Лейкерс” (3) — с “Миннесотой” (6), “Денвер” (4) — с “Лос-Анджелес Клипперс” (5).
Плей-офф стартует 19 апреля матчем между «Индианой» и «Милуоки» — начало 20:00 мск. Все серии пройдут до четырех побед одной из команд.
В финале прошлогоднего плей-офф «Бостон» обыграл «Даллас» в серии со счетом 4−1 и в рекордный 18-й раз завоевал титул чемпиона НБА.