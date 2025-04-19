Определились все участники плей-офф НБА

В первом раунде плей-офф в Западной конференции «Кливленд» (1-й номер посева) сыграет с «Майами» (8), «Бостон» (2) встретится с «Орландо» (7), «Нью-Йорк» (3) — с «Детройтом» (6), «Индиана (4) — с “Милуоки” (5). В Восточной конференции победитель регулярного чемпионата “Оклахома” (1) сыграет с “Мемфисом” (8), “Хьюстон” (2) встретится с “Голден Стэйт” (7), “Лос-Анджелес Лейкерс” (3) — с “Миннесотой” (6), “Денвер” (4) — с “Лос-Анджелес Клипперс” (5).