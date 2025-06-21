Это всем пойдет на пользу. Почему «Индиана» больше заслуживает титула чемпиона НБА?

Камерунский форвард Паскаль Сиакам начал играть в баскетбол только в 17 лет. Но спустя пять лет он уже попал в НБА! Первые два сезона прошли в формате адаптации, затем он был признан самым прогрессирующим игроком сезона-2018/2019 и в том же розыгрыше стал чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторс», одолев легендарных «Голден Стэйт» с Карри, Дюрантом, Томпсоном и Грином. Однако в какой-то момент показалось, что он достиг своего потолка и больше прогрессировать не будет. В Канаде решили его не продлевать, и зимой 2024 года Паскаль оказался в «Индиане». Тогда казалось, что это почти ужасный трейд для «Пэйсерс». Складывалось впечатление, что Сиакам не подходит для возрастной политики клуба и не сможет справиться с супербегущим ритмом команды. Было очевидно, что ему предложат новый крупный контракт, и казалось, как иногда бывает, после получения хороших денег баскетболисты теряют мотивацию и играют без должной самоотдачи.