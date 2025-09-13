Баскетболист Дончич выкупил дом Шараповой за $25 млн

Дончичу 26 лет, он перешел в «Лейкерс» в феврале в результате обмена из «Далласа». Словенец был выбран «Атлантой» на драфте НБА в 2018 году под общим третьим номером и сразу был обменян в «Даллас» на Трея Янга. Дончич пять раз участвовал в Матчах звезд НБА (2020−2024), пять раз попадал в первую сборную НБА (2020−2024) и завоевал награду лучшему новичку лиги (2019). В сезоне-2023/24 словенец стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2 370 очков) и лучшим по среднему числу очков за матч (33,9). Вместе с ним «Даллас» впервые за 13 лет вышел в финал НБА, где проиграл «Бостону» (1−4).