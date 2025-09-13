Ричмонд
Баскетболист Дончич выкупил дом Шараповой за $25 млн

Дом располагается в Манхэттен-Бич.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Словенский баскетболист Лука Дончич приобрел дом за $25 млн в Манхэттен-Бич (штат Калифорния, США), который продавала бывшая российская теннисистка Мария Шарапова. Об этом сообщил портал Basket Infos.

Ранее Дончич подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». По информации журналиста Шэмса Чарании, соглашение рассчитано на три сезона, за это время словенец заработает $165 млн.

Источник: Соцсети

Шарапова приняла решение продать дом из-за того, что большую часть времени проводит у своего мужа, британского бизнесмена Александра Гилкса.

Дончичу 26 лет, он перешел в «Лейкерс» в феврале в результате обмена из «Далласа». Словенец был выбран «Атлантой» на драфте НБА в 2018 году под общим третьим номером и сразу был обменян в «Даллас» на Трея Янга. Дончич пять раз участвовал в Матчах звезд НБА (2020−2024), пять раз попадал в первую сборную НБА (2020−2024) и завоевал награду лучшему новичку лиги (2019). В сезоне-2023/24 словенец стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2 370 очков) и лучшим по среднему числу очков за матч (33,9). Вместе с ним «Даллас» впервые за 13 лет вышел в финал НБА, где проиграл «Бостону» (1−4).

Шараповой 38 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она является пятикратной победительницей турниров Большого шлема, серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).

