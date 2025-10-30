НБА одобрила рекордную для спорта продажу «Лейкерс»

Уолтер является акционером «Лейкерс» с 2021 года, когда он выкупил 26% акций Фила Аншутца. Тогда же он получил право преимущественного выкупа контрольного пакета акций команды. Уолтер и TWG Global владеют акциями нескольких профессиональных спортивных организаций, среди которых «Лос-Анджелес Доджерс» (Главная лига бейсбола), «Лос-Анджелес Спаркс» (Женская национальная баскетбольная ассоциация) и «Челси» (чемпионат Англии по футболу). Через TWG Motorsports Уолтер владеет несколькими автоспортивными командами, в их числе «Кадиллак», который с 2026 года будет выступать в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».