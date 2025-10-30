НБА одобрила рекордную для спорта продажу «Лейкерс»

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) единогласно одобрил продажу контрольного пакета акций «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщила пресс-служба НБА.
19 июня ESPN сообщил, что генеральный директор и председатель диверсифицированной холдинговой компании TWG Global Марк Уолтер купит контрольный пакет акций «Лейкерс» за $10 млрд. Отмечалось, что семья Басс, нынешние владельцы клуба, будет владеть миноритарной долей в клубе, составляющей чуть более 15%, в течение определенного периода времени, а Джини Басс после продажи «Лейкерс» сохранит должность управляющей клуба.
«Я не сомневаюсь, что Марк Уолтер станет преданным хранителем команды и ценным приобретением для нашей лиги, учитывая его многочисленные успешные начинания в бизнесе и спорте, — сказал комиссар НБА Адам Сильвер. — Я также хочу поблагодарить и поздравить семью Басс за 46 лет трансформационного руководства».
Сделка по продаже «Лейкерс» стала крупнейшей в истории спорта. В 2023 году за $6,05 млрд был приобретен клуб Национальной футбольной лиги «Вашингтон Коммандерс». В марте 2025 года стало известно, что клуб НБА «Бостон» продадут за $6,1 млрд.
«Лейкерс» принадлежали семье Басс с 1979 года. За период их управления команда завоевала 11 чемпионств в НБА — лучший показатель в лиге за этот период. Всего клуб 17 раз становился сильнейшей командой турнира, уступая по этому показателю только «Бостону». Рекордное, 18-е чемпионство «Бостон» выиграл в 2024 году.
Уолтер является акционером «Лейкерс» с 2021 года, когда он выкупил 26% акций Фила Аншутца. Тогда же он получил право преимущественного выкупа контрольного пакета акций команды. Уолтер и TWG Global владеют акциями нескольких профессиональных спортивных организаций, среди которых «Лос-Анджелес Доджерс» (Главная лига бейсбола), «Лос-Анджелес Спаркс» (Женская национальная баскетбольная ассоциация) и «Челси» (чемпионат Англии по футболу). Через TWG Motorsports Уолтер владеет несколькими автоспортивными командами, в их числе «Кадиллак», который с 2026 года будет выступать в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».